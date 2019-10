Turismo anuncia crédito de R$ 200 milhões para áreas afetada por óleo

São Paulo — O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou que R$ 200 milhões em linhas de crédito do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) vão ser liberados para as regiões do litoral nordestino atingidas por vazamento de óleo. O anúncio foi feito por ministro nesta sexta-feira (25) em Porto de Galinhas, Pernambuco.

Segundo o ministério, as condições para pagamento do empréstimo e os prazos vão ser melhores do que os oferecidos para outras linhas para ajudar pequenos empreendimentos a superar uma possível retração nas atividades.

O Fungetur é operado hoje no Nordeste pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Estado de Sergipe.

Exército retira óleo na praia de Itapuma, em Cabo de Santo Agostinho

Mancha de óleo na praia de Peroba, em Maragogi

Caranguejo coberto de óleo na praia de Suape, em Cabo de Santo Agostinho

Pernambuco: ninguém sabe quanto petróleo ainda chegará às praias nordestinas

Óleo atinge a praia de Itapuama em Cabo de Santo Agostinho

Óleo na Praia de Itapuama, Pernambuco

Pessoas removem óleo da praia de Suape, em Cabo de Santo Agostinho

Mancha de óleo atinge praia de Carneiros, cartão-postal de Pernambuco

Pessoas removem óleo da praia de Suape, em Cabo de Santo Agostinho

Petróleo: praias do Nordeste brasileiro estão tomadas por toneladas de óleo de origem ainda incerta

“As linhas de crédito do Fungetur são muito atrativas do ponto de vista de prazo, custo do crédito e carências para estados e cidades impactadas pelo óleo vindo do mar”, disse o ministro.

Marcelo Álvaro Antônio disse que o governo federal está empenhado em identificar a origem do óleo desde o aparecimento das primeiras manchas. “O governo federal trabalha para identificar a causa e a solução de limpeza das praias”, completou.

O Ministério do Turismo informou que o edital para credenciar novos agentes financeiros, especialmente para atendimento à região afetada, será publicado nos próximos dias. Atualmente, o Fungetur tem R$ 156 milhões em 113 operações contratadas.