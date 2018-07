Trump sinaliza acordo bilateral com México

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco em evento em Washington que o governo dele está negociando com o México “algo dramático” em relação ao comércio entre os dois países.

Na semana passada, em evento com parlamentares, Trump disse que o processo de renegociação do Tratado do Livre-Comércio da América do Norte (Nafta) tem andando bem, mas que agradava mais a ele que houvesse um acordo bilateral. Os membros da equipe do presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, sinalizaram que estão dispostos a conversar sobre o tema com o governo americano.

No evento de hoje, que abre a semana “Made in America”, Trump declarou também que na quarta-feira vai tratar com a União Europeia sobre a questão da compra de carros do continente, quando ele vai receber com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Neste contexto, Trump voltou a defender a sua política protecionista. “Vamos fazer com que a indústria americana seja grande como ela jamais foi”, afirmou. “Os líderes americanos antes de mim não fizeram nada. Estamos colocando os traidores comerciais onde eles devem ficar: ninguém vai tirar proveito dos EUA mais.”