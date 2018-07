Trump se gaba de avanços em negociação comercial com López Obrador

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que teve conversas “muito boas” com o presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, e reiterou seu interesse em assinar um acordo comercial com esse país e negociar “mais tarde” com o Canadá, o que põe em dúvida o futuro do Nafta.

“Tivemos sessões muito boas com o México, com o novo presidente do México, que ganhou por uma margem arrasadora. Estamos indo muito bem no nosso acordo comercial”, disse Trump em declarações aos jornalistas durante uma reunião com seu gabinete.

“Com o México está indo muito bem. Tivemos conversas realmente, realmente boas com eles, e posso dizer que as coisas estão bastante avançadas e seguimos nos aproximando”, acrescentou o presidente, que declarou ainda que negociará com o Canadá “mais tarde”.

Trump conversou por telefone com López Obrador no último dia 2 de julho para felicitá-lo por sua vitória e já então afirmou que tinha falado com ele sobre “um acordo separadamente, apenas entre México e Estados Unidos”.

O presidente enxerga esse possível acordo bilateral como uma alternativa ao Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta) entre Estados Unidos, México e Canadá, cuja renegociação começou há quase um ano e não deu resultados até agora.

Trump se mostrou muito otimista sobre sua futura relação com López Obrador, que tomará posse em dezembro, e previu que o presidente eleito mexicano “vai tentar ajudar” os Estados Unidos “com a fronteira”, uma questão que gerou profundas tensões na relação bilateral.

López Obrador recebeu na sexta-feira passada no México uma comitiva liderada pelo secretário de Estado americano, Michael Pompeo, no que representou o primeiro encontro pessoal do líder esquerdista com membros do governo dos Estados Unidos.