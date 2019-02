Trump quer liberar capital para mulheres empreendedoras

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está ansioso para trabalhar com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, para liberar capital para mulheres empreendedoras.

A dupla realiza uma discussão sobre mulheres na força de trabalho como parte de sua primeira reunião oficial.

Trump disse que “o sistema não está funcionando tão bem para os empreendedores” – particularmente as mulheres. Trudeau acrescentou que ter “mulheres no negócio é uma poderosa alavanca para o sucesso”.

Filha do presidente americano, Ivanka Trump participou do encontro e ajudou a recrutar participantes e estabelecer a agenda.

Os dois países anunciarão uma força tarefa conjunta e devem discutir temas como cuidados com as crianças e licença-maternidade. Fonte: Associated Press.