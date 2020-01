Trump promete a produtores que acordo com a China será bom para eles

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscou tranquilizar no domingo os produtores agrícolas norte-americanos afetados pela guerra tarifária com a China, afirmando que o acordo comercial levará a grandes compras de produtos dos EUA.

As declarações de Trump no Texas tinham todas as características de um discurso político, afirmando que o acordo comercial inicial assinado com a China na quarta-feira passada será uma dádiva para os produtores.

“Vocês permaneceram na luta”, disse Trump. “Vocês sempre estiveram comigo. Nunca nem pensaram em desistir e conseguimos.”

O acordo inclui promessa da China de comprar ao menos 12,5 bilhões de dólares adicionais em produtos agrícolas em 2020 e ao menos 19,5 bilhões acima do nível de 2017 de 24 bilhões de dólares em 2021.