Trump prevê que EUA e China fecharão um bom acordo comercial

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que houve progresso com a China sobre comércio e previu que as duas maiores economias do mundo alcançariam um acordo muito bom.

Falando a repórteres na Casa Branca antes de sair para um evento de campanha, Trump confirmou que ele se encontraria com o presidente chinês Xi Jinping na Argentina para uma cúpula do Grupo dos 20.

“Nós tivemos uma discussão muito boa com a China. Nós estamos chegando muito mais perto de fazer alguma coisa”, disse Trump. “Eles querem muito fazer um acordo.”

“Eu acho que nós vamos fazer um acordo com a China e eu acho que será um acordo muito justo para todo mundo”, ele acrescentou.

Mais cedo, o principal assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que os EUA e a China não estão próximos a um acordo para solucionar suas diferenças comerciais, e que ele estava menos otimista que antes de que tal acordo poderia ser fechado.

Trump disse que estaria muito disposto a fechar um acordo justo para que a China abrisse seu mercado. Ele disse que comércio seria um tópico quando ele se encontrar com Xi para jantar.