Trump pede esforço conjunto para aprovar US$ 200 bi para infraestrutura

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou comunicado nesta quarta-feira, no qual pede que os dois partidos do Congresso cheguem a um acordo para modernizar a infraestrutura nacional.

Trump defende uma proposta de destinar US$ 200 bilhões em fundos federais, para fomentar pelo menos US$ 1,5 trilhão em investimentos totais em infraestrutura no país.

Na nota, Trump cita uma análise do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês). Segundo o órgão, uma programa de investimento de US$ 1,5 trilhão em infraestrutura ao longo de dez anos poderia acrescentar entre 0,1 e 0,2 pontos porcentuais ao crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo ele, isso ajudaria a fortalecer a economia, elevar salários e melhorar a qualidade de vida.

O comunicado cita outros pontos do estudo do Conselho de Assessores Econômicos, como o que o gasto de US$ 1,5 trilhão em infraestrutura resultaria em empregos para entre 290 mil e 414 mil pessoas no setor, em média, durante o período de uma década. Isso beneficiaria especialmente trabalhadores com menos anos de educação, enfatiza Trump.

O presidente afirma ainda, porém, que a iniciativa inclui reformas para melhorar o acesso a educação e a programas de desenvolvimento da força de trabalho.

A nota diz também que o plano de Trump para a infraestrutura abrevia para no máximo dois anos o processo de revisão ambiental dos projetos.