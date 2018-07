Trump pede a aliados da Otan que ampliem gastos com defesa

Bruxelas – O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a apelar hoje a aliados que ampliem seus gastos com defesa, durante a abertura da reunião de cúpula de dois dias da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, e fez duras críticas à Alemanha por ter fechado um acordo de gás com a Rússia.

Ao falar durante o início de um encontro com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, Trump comentou que os EUA “estão gastando demais” com defesa. O presidente reconheceu que aliados da entidade aumentaram os gastos com defesa ao longo do último ano, mas ressaltou que seus esforços estão “longe de ser suficientes”.

“Tenho muita confiança de que eles gastarão mais”, disse Trump.

Ainda no encontro, Trump repreendeu a Alemanha, que tem sido alvo frequente de sua ira, por apoiar o Nord Stream 2, projeto de um gasoduto para transportar gás diretamente da Rússia através do Mar Báltico.

“A Alemanha, pelo que sei, é refém da Rússia porque recebe muito de sua energia da Rússia”, afirmou Trump. “Acho que é muito triste quando a Alemanha fecha um enorme acordo de petróleo e gás com a Rússia”, acrescentou.

Trump disse também que é muito inapropriado que a Alemanha pague “bilhões e bilhões de dólares por ano à Rússia”, quando é necessário se resguardar em relação a Moscou.

Segundo a secretária de Imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, Trump irá se reunir com a chanceler alemã, Angela Merkel, às margens da reunião da Otan e deverá reafirmar suas preocupações sobre o acordo da Alemanha com a Rússia.