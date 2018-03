Trump mira tarifas sobre US$60 bilhões em importações chinesas

Washington – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca impor tarifas sobre 60 bilhões de dólares de importações chinesas pelos EUA e vai mirar os setores de tecnologia e telecomunicações, disse nesta terça-feira uma fonte que discutiu a questão com a Casa Branca.

Uma segunda fonte próxima do governo norte-americano afirmou que as tarifas poderão ser impostas “em um prazo muito próximo” e apesar de serem direcionadas a tecnologia e propriedade intelectual, elas podem ser bem mais amplas e a lista pode eventualmente envolver 100 produtos atingidos por sobretaxas.

A Casa Branca não comentou o assunto.

Washington tem mirado sobre companhias chinesas de tecnologia para puní-las diante da política de Pequim de exigir troca de tecnologias para permitir que empresas estrangeiras operem no país.

A China tem um superávit comercial de 375 bilhões de dólares com os EUA e quando o principal assessor econômico do presidente chinês, Xi Jinping, visitou Washington recentemente, o governo Trump o pressionou para elaborar uma forma para diminuir esse número.

Trump foi eleito com uma agenda protecionista e sua primeira ação como presidente foi tirar os EUA do acordo de comércio do Pacífico, conhecido como Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) e que envolve 14 países.

O presidente dos EUA também começou a renegociar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) e mais recentemente impôs tarifas de importação de aço e alumínio.

Falando a jornalistas no Capitólio, o congressista Kevin Brady afirmou que Trump foi sério sobre resolver a questão sobre roubo de propriedade intelectual.

“Ele foi sério sobre isso e meu entendimento é que eles vão buscar uma série de amplas opções para fazer isso”, disse Brady.