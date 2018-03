Trump mantém plano de tarifas de importação de aço e alumínio

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta terça-feira seu plano para imposição de tarifas de importação de aço e alumínio e alertou que a União Europeia poderá ser atingida com um “grande imposto” por não tratar bem os EUA em assuntos de comércio.

“Eles tornam quase impossível para nós fazermos negócios com eles e ainda assim eles mandam seus carros e todo o resto para os Estados Unidos”, disse Trump a respeito da UE durante entrevista a jornalistas com o premiê sueco, Stefan Lofven, cujo país é membro do bloco europeu.

“Eles podem fazer o que quiserem, mas se eles fizerem isso, então vamos criar um imposto grande de 25 por cento sobre seus carros. E, acreditem, eles não vão fazer isso por muito tempo”, disse Trump.