Trump irá propor mudanças “radicais” em leis de biocombustíveis, diz fonte

A administração do presidente norte-americano, Donald Trump, irá propor em breve mudanças “radicais” para as leis de biocombustíveis no país, que incluem expandir o programa de exportação de etanol e reduzir o número de isenções para as pequenas refinarias do país, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters nesta sexta-feira.

O Padrão de Combustível Renovável dos EUA (RFS, na sigla em inglês) exige que as refinarias ou misturem biocombustíveis como o etanol à base de milho ao combustível ou comprem créditos dos que misturam.

O governo Trump está nos “últimos estágios” de propor formalmente mudanças para o RFS, após o presidente ter passado os últimos meses tentando negociar um acordo entre as rivais indústrias de milho e petróleo.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.