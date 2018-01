Trump impõe tarifas sobre placas solares e máquinas de lavar

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou nesta segunda-feira uma tarifa de 30% na importação de placas solares.

O Escritório do Representante de Comércio Exterior dos EUA (USTR) explicou que o imposto será valido durante um ano. No ano seguinte, a taxa cai para 25%. No terceiro para 20%, e o no quarto para 15%.

Trump também aprovou uma tarifa de importação de 20% para as grandes máquinas de lavar roupas. A taxa vai diminui 2% nos próximos três anos.

O chefe de Comércio Exterior dos EUA, Robert Lighthizer, fez as recomendações ao presidente após os relatórios elaborados pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA, independente e bipartidário.

“A Comissão determinou que os produtores americanos foram gravemente prejudicados pelas importações e formulou várias recomendações ao presidente”, indicou Lighthizer em comunicado.

No entanto, as tarifas aprovadas hoje são inferiores aos 35% que a comissão recomendou a Trump em outubro.

Lighthizer disse que os impostos são uma medida do governo Trump para proteger os trabalhadores americanos. “A ação do presidente deixa claro outra vez que seu governo sempre defenderá trabalhadores, agricultores e empresas americanas”, ressaltou.

Segundo especialistas, a medida pode prejudicar uma indústria de US$ 28 bilhões que depende de peças fabricadas no exterior.

A Associação de Indústrias de Energia Solar projetou a perda de 23 mil empregos neste ano nos EUA. O órgão também afirmou que o imposto provocará o atraso ou o cancelamento de milhões de dólares em investimentos no setor. EFE