Trump erra ameaça para China em 99 bilhões de dólares, diz WSJ

São Paulo – Na última quarta-feira (07), Donald Trump postou no Twitter que havia pedido para a China um plano de redução do déficit comercial com os Estados Unidos.

A meta seria cortar o déficit em “Um Bilhão de Dólares” por ano, o equivalente a 0,3% do saldo de US$ 375 bilhões que a China hoje tem na relação com os americanos.

China has been asked to develop a plan for the year of a One Billion Dollar reduction in their massive Trade Deficit with the United States. Our relationship with China has been a very good one, and we look forward to seeing what ideas they come back with. We must act soon!

