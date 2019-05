Trump diz que se encontrará com presidentes da China e da Rússia no G20

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que não tomou uma decisão sobre seguir adiante com tarifas sobre adicionais 325 bilhões de dólares em bens chineses e afirmou esperar se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula do G20 no próximo mês.

Trump disse que seu encontro com Xi no G20, que ocorrerá em 28 e 29 de junho no Japão, pode ser produtivo, já que a disputa comercial se intensificou depois de ambos não conseguirem chegar a um acordo durante conversações de alto nível na semana passada.

“Estamos lidando com eles. Temos uma relação muito boa”, disse Trump em comentários no Salão Oval. “Talvez algo aconteça. Vamos nos reunir, como vocês sabem, no G20 no Japão e será, eu acho, uma reunião produtiva”.

Ele disse que também planeja se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a cúpula do G20.

Trump disse que os EUA não podem deixar a China continuar a tirar vantagem no comércio. Ele disse que as negociações comerciais estavam 95 por cento concluídas quando a China mudou de rumo e recuou em alguns dos compromissos anteriores.

Negociações de alto nível em Washington terminaram na sexta-feira sem um acordo para encerrar o impasse, permitindo que tarifas dos EUA sobre 200 bilhões de dólares em bens chineses entrassem em vigor.

A China retaliou nesta segunda-feira com suas próprias tarifas sobre mais de 5 mil produtos norte-americanos.