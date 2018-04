Trump diz que negociações com a China estão em curso; chineses negam

Flavia Alemi, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Estados Unidos e China têm mostrado divergências sobre as negociações comerciais entre ambos. Enquanto o presidente americano, Donald Trump, apontou em duas ocasiões nesta quinta-feira que as conversas estão indo muito bem, um porta-voz do Ministério de Comércio chinês disse que elas sequer iniciaram.

“Tenho orgulho de anunciar que estamos nos dando muito bem na grande negociação que estamos tendo com a China”, disse Trump em evento na Casa Branca. Mais cedo, numa mesa redonda com membros do Congresso, ele negou a existência de uma guerra comercial e reiterou que há apenas “negociações comerciais”.

Durante a madrugada, no entanto, Gao Feng, porta-voz do Ministério de Comércio chinês, havia dito que conversas ainda não começaram. Para ele, o governo americano não tem “mostrado sinceridade”.