Trump diz que não tem pressa para finalizar acordo comercial com a China

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (13) que não tem pressa para completar um acordo comercial com a China, no qual Washington deseja incluir reformas estruturais por Pequim, incluindo a maneira como o governo chinês trata a propriedade intelectual dos EUA.

Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, devem se encontrar no resort de Trump na Flórida no fim de março para concluírem um pacto que pode encerrar uma guerra comercial de meses. Visto que ambos os lados continuam negociando, porém, uma data para a cúpula ainda não foi estabelecida.

“Acho que as coisas estão indo muito bem — veremos só qual é a data”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “Não tenho pressa. Quero que o acordo seja certo… Não tenho qualquer pressa. Tem de ser o acordo certo. Tem de ser um bom acordo para nós e se não for, não faremos esse acordo.”

A Casa Branca tem demandado que a China faça reformas estruturais, incluindo a forma como Pequim trata a propriedade intelectual dos EUA e força empresas norte-americanas a compartilharem suas tecnologias quando operam no país asiático.

Segundo relatos, nesta semana a China recusou uma reunião, com preocupações de que Trump desistisse de um acordo comercial, após o presidente dos EUA não ter selado um acordo de paz com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante cúpula no Vietnã.

Trump disse que preferiria acertar detalhes de qualquer acordo comercial em um encontro pessoal com Xi.

“Acho que o presidente Xi viu que sou alguém que acredita em abandonar o barco quando o acordo não está feito, e você sabe que há uma chance de que isso aconteça, e ele provavelmente não iria querer isso”, declarou Trump.

“Podemos fazer isso de qualquer das formas. Podemos ter o acordo completo, vir e assinar, ou podemos ter o acordo quase completo e negociar alguns dos pontos finais. Eu preferiria isso.”