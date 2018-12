Trump diz que laços entre China e EUA deram “grande passo à frente”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta segunda-feira (3) que as relações com a China deram um “grande passo à frente” após sua reunião na Argentina com o presidente Xi Jinping.

“Coisas muito boas vão acontecer. Estamos lidando com uma grande resistência, mas a China também tem muito a ganhar quando completar um acordo – se for alcançado”, disse Trump em um tuíte.

Trump e Xi decidiram por uma trégua na crescente guerra comercial entre as duas potências, baseada na redução de tarifas chinesas a carros feitos nos Estados Unidos.

Em sua reunião em Buenos Aires, os dois líderes concordaram em suspender qualquer nova tarifa e deram 90 dias para os negociadores alcançarem um acordo, animando os mercados.

Em entrevista à CNBC, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou, porém, que os chineses precisam apresentar “algo concreto” em nível comercial nos próximos três meses.

Mnuchin ainda afirmou, pela primeira vez, que “há um caminho claro” para reduzir o déficit comercial americano com a China a zero.

“Minha reunião na Argentina com o presidente Xi da China foi extraordinária. As relações com a China deram um grande passo à frente”, afirmou Trump.

“Os agricultores serão grandes beneficiários do nosso acordo com a China. Eles pretendem começar a comprar produtos agrícolas imediatamente. Fazemos os melhores e mais limpos produtos do mundo, e é isso que a China quer”, acrescentou.