Trump diz que adotará mais tarifas contra a China se não houver acordo

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que vai adotar tarifas adicionais contra a China se não chegar a um acordo comercial com o líder chinês, Xi Jinping.

“Eu adotaria tarifas adicionais, tarifas adicionais bastante substanciais, se isso não funcionar, se não fizermos uma acordo”, disse Trump em entrevista à Fox Business Network.

Ele deixou aberta a possibilidade de que os dois líderes possam fechar um acordo para evitar mais tarifas na cúpula do G20 no Japão neste fim de semana.

A China e os EUA estão envolvidos em um disputa comercial marcada pela imposição de tarifas, e as negociações entre os dois países foram suspensas em maio. Trump disse na entrevista que a China sabe o que os EUA precisam para ter um acordo comercial.

Trump disse que se os EUA não conseguirem chegar a um acordo com a China, seu plano é reduzir o volume de negócios com o país asiático. Questionado sobre as empresas que estão transferindo a produção da China para o Vietnã, ele disse que o Vietnã tratou os EUA de maneira ainda pior do que a China.