Trump diz que acordo comercial com China está caminhando bem

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuou adotando tom otimista sobre a possibilidade de um acordo para acabar com a guerra comercial dos EUA com a China, dizendo a repórteres nesta segunda-feira que o acordo comercial está indo muito bem.

Na semana passada, Trump disse esperar que a primeira fase do acordo seja assinada até meados do próximo mês.

Na Casa Branca, durante uma reunião de gabinete desta segunda-feira, Trump disse que as questões da segunda fase do acordo serão, de muitas maneiras, muito mais fáceis de resolver do que as da fase um.

O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse a repórteres que o objetivo do governo ainda é terminar a “fase um” até as reuniões da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) no Chile, nos dias 16 e 17 de novembro. Ele acrescentou que há questões pendentes a serem resolvidas.

Mais cedo nesta segunda, o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross, disse que a primeira parte do pacto não precisa ser finalizada no próximo mês, e que o cronograma é menos importante do que “fazer o acordo certo”.