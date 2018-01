Trump diz que acabar com Nafta é o “melhor acordo” para os EUA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que acabar com o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) irá resultar no “melhor acordo” para renovar o pacto comercial de 24 anos com o Canadá e o México a favor dos interesses dos EUA.

Parlamentares norte-americanos, assim como grupos agropecuários e industriais, alertaram Trump a não deixar o Nafta, mas ele disse que essa pode ser a consequência.

“Nós estamos renegociando o Nafta agora. Nós veremos o que acontece. Eu posso acabar com o Nafta”, disse Trump em entrevista à Reuters.

“Muitas pessoas vão ficar infelizes se eu acabar com o Nafta. Muitas pessoas não percebem o quão bom seria acabar com o Nafta, porque a maneira que você vai fazer o melhor acordo é acabando com o Nafta. Mas as pessoas gostariam de não me ver fazendo isto”, disse.

Os comentários de Trump foram feitos menos de uma semana antes de negociadores comerciais dos EUA, do Canadá e do México se encontrarem em Montreal para a sexta de sete rodadas agendadas de negociações para atualizar o Nafta.

As conversas são vistas como fundamentais para o sucesso dos esforços de renegociação do Nafta porque grandes diferenças permanecem sobre agressivas exigência dos EUA sobre automóveis, solução de disputas e uma cláusula de caducidade de cinco anos – propostas que alguns grupos comerciais rotularam como “fatais”.