O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (17) que duvida da possibilidade de chegar a um acordo nas negociações comerciais iniciadas em Washington com emissários de Pequim.

“Tendo a duvidar disso”, disse Trump a jornalistas que perguntaram se um acordo seria alcançado. “A China ficou muito mimada”, criticou.

Trump, que tem denunciado as práticas comerciais da China, planeja se reunir com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He nesta quinta-feira.