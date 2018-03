Trump diz a Macron que suas tarifas são “apropriadas”

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que suas controversas tarifas sobre as importações de aço e alumínio “são necessárias e apropriadas para proteger a segurança nacional” americana, informou neste sábado a Casa Branca.

“O presidente Donald J. Trump conversou ontem com o presidente Macron sobre sua decisão de impor tarifas às importações de aço e alumínio. O presidente ressaltou que sua decisão é necessária e apropriada para proteger a segurança nacional”, afirmou o departamento presidencial de imprensa em uma nota.

Trump assinou formalmente na última quinta-feira a imposição de taxas de 25% para as importações de aço e de 10% para as de alumínio, o que gerou grande rejeição internacional e aumenta a possibilidade de uma guerra comercial com represálias de seus parceiros.

A medida, que entrará em vigor em duas semanas, isenta Canadá e México, dado que os EUA se encontram imersos na renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) com esses países.

Além disso, o presidente americano também dialogou com Macron sobre sua “intenção de se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong Un para garantir uma completa e permanente desnuclearização da península da Coreia”, diz a nota oficial.

“Ambos os presidentes condenaram contundentemente o regime (sírio de Bashar) al Assad, sua patrocinadora Rússia e o Irã pelas atrocidades que cometeram, inclusive o bombardeio do leste de Ghouta”, concluiu o comunicado.