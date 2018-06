Trump diz a Apple que iPhones serão poupados de tarifas da China

São Francisco – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao presidente-executivo da Apple, Tim Cook, que o governo norte-americano não vai impor tarifas de importação para iPhones montados na China, publicou o jornal New York Times no final da segunda-feira, citando fontes com conhecimento do assunto.

O jornal publicou que Cook viajou para a Casa Branca no mês passado para alertar Trump sobre potenciais efeitos adversos a serem gerados pelas políticas comerciais de seu governo sobre a Apple da China. O diário não informou quando Trump se comprometeu com Cook a não taxar os iPhones.

Representantes da Apple e da Casa Branca não estavam disponíveis de imediato para comentarem o assunto.

Uma lista das tarifas de importação divulgadas em abril pelos EUA excluiu em grande parte produtos eletrônicos de consumo. Mas na semana passada, Trump revelou uma lista revisada que incluiu várias categorias de chips, o que criou temores de que as sobretaxas poderiam afetar o setor de tecnologia norte-americano.