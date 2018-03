Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu as práticas comerciais da China em telefonemas nesta terça-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com a chanceler alemã, Angela Merkel, informou a Casa Branca.

Trump e Merkel também discutiram “juntar forças para conter” as práticas econômicas da China e as aquisições de propriedade intelectual, disse a Casa Branca.