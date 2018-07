Trump deve assinar decreto sobre qualificação profissional nesta quinta

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve assinar um decreto nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), voltado a atrair investimentos para treinamentos atuais e futuros dos trabalhadores americanos. Mais de 15 companhias e associações devem firmar um compromisso para educar e treinar estudantes e trabalhadores no país, em cerimônia na Casa Branca.

Devem participar IBM, FedEx e Lockheed Martin, bem como estudantes prestes a entrar no mercado de trabalho, segundo a filha do presidente e sua assessora, Ivanka Trump. Como parte do compromisso, as empresas prometem expandir programas de aprendizado, elevando os treinamentos na empresa, além de dar aos americanos a oportunidade de desenvolver novas habilidades para garantir empregos estáveis.

A Casa Branca diz esperar que a iniciativa “Pledge to America’s Workers” leve a mais de 500 mil novas oportunidades de carreira para estudantes e trabalhadores. O governo Trump busca, no âmbito do decreto, criar o Conselho Nacional para o Trabalhador Americano. Algumas iniciativas previstas, incluindo qualquer mudança nos programas federais para a força de trabalho, devem precisar do aval do Congresso.