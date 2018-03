Trump deve anunciar tarifas sobre importações da China na 5ª feira

Washington – O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciará na quinta-feira tarifas sobre as importações da China, disse uma autoridade da Casa Branca, medida que visa a restringir o roubo de tecnologia dos EUA, o que deve incitar uma retaliação de Pequim e o medo do mercado de uma guerra comercial global.

Não há indicação do tamanho e do escopo das tarifas, que o responsável comercial dos EUA Robert Lighthizer disse que seria voltada para o setor de alta tecnologia da China e que também pode incluir restrições dos investimento chineses nos EUA. Outros setores, como vestuário, também poderiam ser atingidos.

“Amanhã o presidente anunciará as medidas que decidiu tomar baseadas na investigação 301 da USTR sobre esforços liderados pelo governo chinês para forçar, pressionar e roubar tecnologia e propriedade intelectual dos EUA”, disse o agente.

A investigação realizada pelos EUA sob a seção 301 do Trade Act de 1974 identificou roubo de e coerção de empresas norte-americanas para disponibilizar sua propriedade intelectual assim como compras por fundos estatais chineses de companhias dos EUA pelos seu conhecimento tecnológico.

Lighthizer disse ao Comitê de Meios e Razões da Câmara dos Deputados que o alvo seria minimizar o impacto de quaisquer tarifas nos consumidores norte-americanos.

A China ameaçou retaliar atingindo as exportações agrícolas dos EUA se as tarifas sobre as importações chinesas de até 60 bilhões de dólares fossem anunciadas por Washington.

(Reportagem adicional de David Lawder, Stella Qiu e Ryan Woo)