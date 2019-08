Trump critica Fed e diz que dólar forte prejudica fabricantes dos EUA

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expressar insatisfação com a força do dólar, dizendo que a taxa de juros do Federal Reserve está prejudicando os fabricantes norte-americanos.

….John Deere, our car companies, & others, to compete on a level playing field. With substantial Fed Cuts (there is no inflation) and no quantitative tightening, the dollar will make it possible for our companies to win against any competition. We have the greatest companies…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019