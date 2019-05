Trump critica China por comércio e diz que não vai mais perder para Pequim

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta segunda-feira a China devido a suas práticas comerciais, dizendo que os EUA estão perdendo bilhões de dólares para Pequim e prometendo proteger o comércio norte-americano.

No domingo, Trump disse que vai elevar as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, intensificando as disputas entre Pequim e Washington em meio à expectativa de que as negociações continuem nesta semana.

Nesta segunda-feira, Trump pareceu defender sua declaração de domingo, citando o déficit comercial entre EUA e China. “Desculpe, não vamos mais fazer isso!”, disse Trump em uma publicação no Twitter.

O presidente norte-americano e seus assessores disseram que as negociações estavam progredindo bem em meio a uma rodada de negociações com Pequim na semana passada. Mas no domingo, Trump disse que o acordo comercial estava se movimentando muito devagar.

Ele também disse que vai impor tarifas de 25 por cento sobre 325 bilhões de dólares em produtos chineses “em breve”, o que significará essencialmente que todos os produtos importados da China para os Estados Unidos serão cobertos por impostos.