Trump considera prorrogar por mais 60 dias trégua comercial com China

Pequim – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando prorrogar por 60 dias o prazo de 1º de março para elevar as tarifas sobre as importações chinesas, disse a Bloomberg nesta quinta-feira, citando fontes não identificadas.

Trump está considerando a prorrogação para dar mais tempo às negociações entre os dois países, acrescentou a Bloomberg.

Uma delegação comercial liderada pelo representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, iniciou nesta quinta-feira as reuniões de alto nível com os chineses, liderados pelo vice-primeiro-ministro Liu He.