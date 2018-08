Trump comemora no Twitter efeito das tarifas comerciais contra China

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou há pouco o efeito das tarifas comerciais impostas a produtos chineses. “As tarifas estão funcionando muito melhor do que qualquer um antecipou”, escreveu o mandatário norte-americano em sua conta no Twitter.

A decisão de Trump em taxar produtos chineses com tarifas comerciais desencadeou uma guerra comercial, com a China revidando com medidas retaliatórias sobre produtos norte-americanos.

“O mercado chinês caiu 27% nos últimos quatro meses e eles estão negociando conosco”, afirmou Trump na postagem. “Nosso mercado está mais forte do que nunca e vai subir consideravelmente quando os atuais e horríveis acordos comerciais forem renegociados com sucesso. América em primeiro lugar”, escreveu Trump.

Neste sábado, Trump participa de comício com republicanos no Estado norte-americano de Ohio.