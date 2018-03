Trump: Canadá e México podem ser excluídos de tarifas sobre aço

Washington/Cidade do México – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira que Canadá e México podem ser excluídos da imposição norte-americana de tarifas de importação de aço e alumínio se os dois países assinarem um novo acordo de comércio e tomarem outras medidas.

Trump fez os comentários em um momento em que EUA, México e Canadá estão se preparando para mais uma rodada de negociações para reformulação do Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) de 1994.

“Temos grandes déficits comerciais com o México e o Canadá. O Nafta, que está sendo renegociado agora, tem sido um acordo ruim para os EUA. Grandes realocações de empresas e empregos. As tarifas sobre aço e alumínio somente não vão valer se um Nafta novo e justo for assinado”, escreveu Trump no Twitter.

Um representante da Casa Branca não comentou o assunto de imediato.

Trump defende que as tarifas de importação, anunciadas por ele na quinta-feira passada, são uma forma dos EUA recuperarem suas indústrias de siderurgia e de produção de alumínio. O diretor de Comércio e Política Industrial da Casa Branca, Peter Navarro, reafirmou este ponto nesta segunda-feira, em entrevista à Fox News. “Como o presidente disse, não podemos ser um país sem indústrias de aço e alumínio.”

Entretanto, Navarro indicou que ele não tinha visto os tuítes de Trump sobre México e Canadá serem excluídos das tarifas se aceitarem um novo acordo para o Nafta.

“Isso seria uma boa coisa para o povo dos EUA, mas neste momento são 25 por cento para aço e 10 por cento para alumínio, sem exceções”, disse Navarro.

Trump espera finalizar o anúncio das tarifas mais para frente nesta semana. O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, a ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, e o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajaro, se reúnem nesta segunda-feira na Cidade do México para retomarem a última rodada de negociações sobre o Nafta.