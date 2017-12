Trump assina projeto de Defesa de quase 700 bilhões de dólares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira um amplo projeto de lei de defesa que ajudará o país a reforçar seu poderio militar e modernizar seus serviços, disse.

O projeto de Autorização de Defesa Nacional (NDAA, na sigla em inglês) prevê quase US$ 700 bilhões em gastos militares para o próximo ano fiscal, mas o Congresso ainda deve autorizar o financiamento em sua totalidade.

“Com essa assinatura, aceleramos o processo de restaurar completamente o poderio militar dos Estados Unidos”, disse Trump durante o ato na Casa Branca em que assinou o documento, ladeado por encarregados do Pentágono, entre eles o Secretário da Defesa, Jim Mattis.

“Esta legislação melhorará nossa agilidade. Modernizará nossas forças e ajudará a dar a nossos colaboradores as ferramentas de que necessitam para lutar e ganhar”, disse.

A NDAA foi aprovada no Congresso com o apoio bipartidário, mas os legisladores ainda não estão de acordo sobre como financiar o enorme pacote de gastos, que supera o das seguintes sete forças armadas do mundo combinadas.