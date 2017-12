Trump assina lei para prorrogar orçamento por mais 2 semanas

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira uma lei de orçamento temporária para evitar a paralisação do governo federal e manter o funcionamento de suas agências até 22 de dezembro, enquanto republicanos e democratas seguem negociando no Congresso um texto para todo o ano fiscal de 2018.

A Casa Branca informou em comunicado que Trump assinou o projeto depois que a Câmara dos Representantes e o Senado votaram a medida ontem “in extremis”, uma vez que, de outra forma, os recursos para manter o funcionamento do governo se esgotariam à meia-noite de hoje.

Os líderes das duas Câmaras, tanto democratas como republicanos, se reuniram ontem com Trump na Casa Branca para continuar as negociações sobre o plano orçamentário, pois ainda não foram capazes de encontrar uma fórmula que satisfaça as demandas de ambos.

Assim, a lei temporária de orçamento garante o funcionamento do governo federal e das agências durante mais duas semanas, e também disponibiliza recursos a vários estados que estão ficando sem fundos para o programa de seguro de saúde para crianças, que oferece acesso a cuidados médicos para 8 milhões de menores de idade.

A Casa Branca e os legisladores acreditam que esta margem de tempo será suficiente para negociar vários assuntos da agenda política, incluindo o orçamento, temas migratórios e a ajuda para mitigar desastres.