Trump “apoia agenda de reformas econômicas” de Bolsonaro, diz Casa Branca

São Paulo — A Casa Branca reforçou nesta sexta-feira, 28, via Twitter, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “apoia a agenda de reformas econômicas” do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os dois líderes se encontraram na cúpula do G20, que ocorre em Osaka, no Japão.

Também na rede social, o governo norte-americano afirmou que Trump e Bolsonaro “estão ao lado do povo da Venezuela enquanto reivindicam sua democracia e sua liberdade”.

O página da Casa Branca no Twitter também postou um vídeo do encontro dos dois presidentes.

Reunião no G20

O presidente Jair Bolsonaro reuniu-se nesta sexta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às margens da cúpula do G20 no Japão, e os dois líderes conversaram sobre a ideia de um acordo de livre comércio entre os países. Trump disse a repórteres após a reunião com Bolsonaro que visitará o Brasil, mas sem fornecer uma data.

“Mais cedo, o presidente Donald Trump reuniu-se com o presidente do Brasil Jair Bolsonaro. O presidente Trump apoia a agenda de reformas econômicas do presidente Bolsonaro, e eles estão ao lado do povo da Venezuela enquanto reivindicam sua democracia e sua liberdade”, diz o tuíte da Casa Branca.

“O presidente Donald Trump se encontra com o presidente do Brasil Jair Bolsonaro”.