Trump anuncia sanções ao setor de metais industriais do Irã

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira a imposição de sanções aos setores de ferro, aço, alumínio e cobre do Irã, que segundo a Casa Branca representam 10% das exportações do país, em plena escalada de tensões entre Washington e Teerã.

O Irã anunciou nesta quarta-feira a redução dos compromissos com acordo nuclear de 2015, que foi abandonado há um ano pelos Estados Unidos. O Irã ameaça retomar o enriquecimento de urânio em 60 dias se as sanções dos EUA contra o petróleo e bancos do país não forem revertidas.

