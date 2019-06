Trump ameaça novas tarifas, mas acordo com China pode estar próximo

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que vai adotar tarifas adicionais sobre a China se não chegar a um acordo comercial com o líder chinês, Xi Jinping.

“Eu adotaria tarifas adicionais, tarifas adicionais bastante substanciais, se isso não funcionar, se não fizermos um acordo”, disse Trump em entrevista à Fox Business Network.

No entanto, o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China está “90% completo” e mostrou confiança de que haverá avanço nas conversas que os líderes dos dois países terão no fim de semana.

“Estávamos cerca de 90% do caminho (para um acordo) e acho que há um rumo para completar isso”, afirmou hoje Mnuchin, em entrevista à emissora americana CNBC.

Mnuchin disse estar confiante de que os presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, poderão fazer progresso no encontro que terão às margens da cúpula do G20 no Japão, previsto para sábado (29).

“Estou esperançoso de que podemos seguir adiante com um plano… o presidente Trump e o presidente Xi têm uma relação de trabalho muito próxima. Tivemos uma reunião produtiva no último G-20”, disse Mnuchin à CNBC, referindo-se à cúpula do G20 realizada na Argentina em dezembro do ano passado.

Mnuchin disse também esperar que um acordo entre EUA e China seja fechado até o fim do ano, mas ressaltou que é preciso fazer “os esforços certos”.