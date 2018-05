Trudeau e Trump discutem conclusão de acordo sobre Nafta

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente americano, Donald Trump, discutiram nesta segunda-feira a possibilidade de concluir em breve as discussões em andamento sobre a renegociação do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), afirmou o gabinete do canadense.

A dupla também discutiu a cúpula do G7 no Canadá, disse o gabinete de Trudeau em nota.

Trudeau e Trump analisaram o progresso nos diálogos para o Nafta “e a possibilidade de concluir rapidamente as negociações”, afirmou.