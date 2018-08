Trudeau diz que teve “conversa produtiva” com Trump sobre Nafta

São Paulo – O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nesta segunda-feira que teve uma conversa construtiva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as relações comerciais entre os dois países e disse que viu de forma positiva o progresso feito nas discussões entre americanos e mexicanos, que resultaram no acordo de livre-comércio divulgado hoje durante o processo de renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês).

“O primeiro-ministro teve uma conversa construtiva com o presidente Trump sobre o Nafta. Os líderes saudaram o progresso que foi feito nas discussões com o México e esperam que suas equipes se envolvam nesta semana tendo em vista uma conclusão bem-sucedida das negociações”, apontou um comunicado divulgado pelo escritório de Trudeau na noite desta segunda-feira.

A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, aditou uma viagem diplomática que faria à Europa nesta semana para ir a Washington na terça-feira, onde ocorrerão conversas comerciais com os EUA. O anúncio foi feito depois que os governos dos EUA e do México chegaram a um acordo preliminar para substituir o Nafta. Um porta-voz de Freeland disse que o Canadá só irá assinar um novo acordo que seja bom para Ottawa.