Trudeau diz estar confiante de que Trump não irá cancelar o Nafta

Ottawa – O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse não acreditar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá retirar Washington do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), tendo em vista as repercussões econômicas negativas que esse movimento poderia gerar.

Em entrevista à Canadian Broadcasting Corp, Trudeau afirmou que está otimista em relação à renegociação do Nafta desde o início do processo.

Ainda assim, o Canadá lançou uma extensa campanha de lobby nos EUA visando grupos empresariais locais e políticos americanos, a fim de argumentar a favor do pacto comercial.

De acordo com Trudeau, cancelar o Nafta “seria ruim para as obras americanas, para os empregos americanos e, obviamente, seria ruim para o Canadá também”. Devido a isso, o premiê canadense disse achar que Trump não irá cancelar o acordo.

Fonte: Dow Jones Newswires.