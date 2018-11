Três novos nomes são cotados para equipe econômica de Bolsonaro, diz fonte

Brasília – Os economistas Rubem Novaes, Carlos da Costa e Pedro Guimarães terão lugar na equipe econômica, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quinta-feira, ressalvando, contudo, que as posições exatas ainda não foram definidas.

A mesma fonte, que falou em condição de anonimato, disse que Ivan Monteiro segue como um dos cotados para presidir o Banco do Brasil, mas destacou que esse cenário também não está consolidado, já que Guimarães, cujo nome vinha sendo associado ao futuro comando da Caixa Econômica Federal, pode assumir o BB.

Novaes é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e é colaborador do Instituto Liberal-RJ. Ele foi professor da EPGE/FGV, diretor do BNDES e presidente do Sebrae.

Carlos da Costa, por sua vez, é ex-diretor de Planejamento, Crédito e Tecnologia do BNDES e tem mestrado e doutorado em Economia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Já Guimarães é diretor da Brasil Plural. Com PhD em Economia pela Universidade de Rochester, ele teve como tese o processo de privatização no Brasil.

Os três nomes têm participado com frequência de reuniões das equipes de transição.

Para a futura secretaria de Privatizações, a fonte indicou que Wilson Poit, que circulou na imprensa como um dos cotados, não é próximo à equipe de transição e, por isso, não estaria sendo avaliado para o cargo.

Poit trabalhou na secretaria de Desestatização da Prefeitura de São Paulo.