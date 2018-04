Três (e meio) caminhos para Trump baixar o preço do petróleo

“Parece que a Opep está fazendo de novo”, o presidente americano, Donald J. Trump, postou no Twitter nesta sexta-feira de manhã.

Os ministros integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reúnem na Arábia Saudita em um momento em que a cotação internacional do barril está próxima do maior nível em quatro anos.

Será que os EUA podem fazer algo para baixar o preço? Listamos algumas opções.

1. Manter o acordo com o Irã

Temores de que os EUA voltarão a impor sanções ao Irã após a revisão do acordo nuclear, agendada para o mês que vem, aumentam a incerteza no mercado. O acordo costurado pelo governo do ex-presidente Barack Obama permitiu um aumento da produção iraniana de mais de 1 milhão de barris diários.

Em uma sondagem da Bloomberg, 17 analistas responderam que a probabilidade de volta das sanções é de 50%, o que poderia paralisar a exportação de até 800.000 barris diários pelo terceiro maior produtor da Opep dentro de seis meses.

2. Suspender sanções à Venezuela

A produção da Venezuela, que é sócia da Opep, caiu bastante desde que os EUA e outros países anunciaram sanções financeiras mais rigorosas para punir o regime do presidente Nicolás Maduro. Na lista de pessoas sujeitas às sanções está um ex-diretor financeiro da estatal PDVSA.

Como parte da reação às sanções, Maduro introduziu uma criptomoeda com base nas reservas de petróleo da Venezuela, que são as maiores do mundo. Os EUA alertaram que a criptomoeda também pode ser sujeita a sanções.

3. Anular a Lei Jones

A seção 27 dessa lei promulgada em 1920 determina que o transporte de bens entre portos dos EUA seja feito por navios construídos nos EUA, que tenham bandeira americana e sejam tripulados por cidadãos americanos e de propriedade de americanos.

Isso tudo eleva o custo de levar petróleo americano extraído na Costa do Golfo para refinarias da Costa Leste do país, que costumam comprar petróleo produzido no exterior. O senador republicano John McCain é um dos que defendem a anulação dessa lei.

3 e meio. Falar

O preço do petróleo caiu 1,6 por cento para US$ 67,70 imediatamente após o post de Trump. Talvez a tática mais eficiente que ele pode adotar no curto prazo é fazer o que já está fazendo: falar.