Três anos após “Carne Fraca”, EUA voltarão a comprar carne do Brasil

São Paulo — Os Estados Unidos reabriram o mercado de carne bovina “in natura” para exportações do Brasil, disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em vídeo publicado em sua conta no Twitter nesta sexta-feira.

“Hoje recebemos com muita satisfação uma notícia esperada por nós já há algum tempo, a reabertura do mercado de carne bovina ‘in natura’ do Brasil para os Estados Unidos”, afirmou a ministra, sem fornecer detalhes.

Boa notícia: reabertura do mercado dos EUA para carne bovina in natura do Brasil. Mais um bom resultado para nossa economia. Reconhecimento da qualidade do produto brasileiro. 🇧🇷 Parabéns, presidente @jairbolsonaro. #agro pic.twitter.com/aJZ0IQUMUG — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) February 21, 2020

Os EUA suspenderam as importações de carne bovina in natura do Brasil em meados de 2017, após a detecção de inconformidades nas importações, na esteira de um escândalo de fiscalização sanitária, que envolveu pagamento de propinas por empresas a fiscais.

Durante 2019, o governo Bolsonaro tentou reverter a suspensão, mas sem sucesso, que também incluía questões comerciais. Para voltar a comprar do Brasil, os EUA queriam que a venda de seu etanol não tivesse mais tarifas no país.