Tráfego de passageiros da Azul cresce 15,6%, puxado por mercado doméstico

A Azul registrou alta de 15,6% tráfego de passageiros consolidado em março frente ao mesmo período do ano anterior, enquanto a capacidade aumentou em 15,3%, movimento puxado pelo desempenho do mercado doméstico, de acordo com dados divulgados pela empresa nesta quinta-feira, 4.

A taxa de ocupação da terceira maior companhia aérea do país alcançou 80,8 por cento no mês passado, aumento de 0,2 ponto percentual na comparação anual.

O tráfego de passageiros doméstico aumentou 20,1%, enquanto a capacidade cresceu 17,5%, resultando em alta de 1,8 ponto percentual na taxa de ocupação, para 81 por cento.

No caso do tráfego de passageiros internacional, houve elevação de 2,7%, contra aumento de 8,5% na capacidade, o que fez a taxa de ocupação cair 4,5%, para 80,2 por cento.

“Como esperado, a demanda continua robusta no Brasil. O foco do crescimento da nossa capacidade continua no fortalecimento de nossa malha doméstica, impulsionado pela substituição de aeronaves menores por aeronaves maiores em rotas que já atendemos”, disse John Rodgerson, CEO da Azul, em nota.