Toys “R” Us anuncia oficialmente que irá fechar nos EUA

Nova York – A Toys ‘R’ Us anunciou nesta quinta-feira oficialmente a intenção de encerrar suas atividades nos Estados Unidos e Porto Rico, um movimento que provavelmente levará ao fechamento das 735 lojas nesses países e que deixa no ar o futuro de centenas de estabelecimentos em outros países.

A companhia, que em setembro do ano passado tinha iniciado um processo de quebra, apresentou nesta quinta-feira o plano a um tribunal de falências americano.

A decisão, segundo esses documentos, chega depois de seus principais credores terem determinado que a melhor forma de recuperar o que é devido é liquidar o estoque das 735 lojas nos EUA e iniciar um fechamento ordenado das operações no país.

Em comunicado, a Toys ‘R’ Us disse que dará mais detalhes dos seus planos de liquidação em breve. Além disso, a empresa confirmou que está fazendo um processo de “reorganização e venda” das suas operações no Canadá, Ásia e Europa Central, incluindo Alemanha, Áustria e Suíça.

Enquanto isso, os negócios em Espanha, Portugal, França, Polônia e Austrália “estão considerando alternativas após este anúncio, incluindo possíveis processos de venda em seus respectivos mercados”, afirmou a companhia.

Ontem, a empresa tinha anunciado que fechará todas as suas lojas de brinquedos no Reino Unido durante as próximas seis semanas, uma decisão que deixará mais de 3 mil pessoas sem trabalho.

A Toys ‘R’ Us disse hoje que, como parte das suas negociações para vender seu negócio no Canadá, está discutindo a possibilidade de transferir 200 estabelecimentos nos EUA junto às lojas do país vizinho.

Enquanto as conversas continuam, no entanto, a empresa solicitou permissão ao tribunal de falências para liquidar o estoque de todas as suas lojas de brinquedos americanas, com a possibilidade de reverter o caso daquelas incluídas na operação canadense.

Em comunicado, o diretor- executivo da Toys ‘R’ Us, David Brandon, se declarou hoje “muito decepcionado” com a situação, mas deixou claro que a companhia já não dispõe de “apoio financeiro” para continuar suas atividades nos EUA.

“Por isso estamos implementando um processo ordenado para encerrar nossas operações nos EUA e buscaremos vendas ou reorganizações de alguns de nossos negócios internacionais, enquanto outros negócios internacionais consideram suas opções”, acrescentou Brandon.

No mundo todo, a Toys ‘R’ Us conta cerca de 1.600 lojas e com aproximadamente 60 mil funcionários, número que ultrapassa os 100 mil durante o período natalino.

Segundo os analistas, o anúncio da rede terá um grande impacto não só para os empregados, mas também para os fabricantes de brinquedos, que podem ficar sem um dos seus maiores distribuidores.