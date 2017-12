Total recuperado pela Petrobras com Lava Jato é cerca de R$ 1,5bi

Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

Por Beth Moreira, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Petrobras informa que recebeu nesta quinta-feira, 7, a devolução de R$ 653.958.954,96 recuperados por meio de acordos de colaboração celebrados com pessoas físicas e jurídicas no âmbito da operação.

O evento de restituição, o maior valor dentro de uma investigação no país, ocorreu na sede do Ministério Público Federal (MPF), em Curitiba (Paraná).

Com esta devolução, o total de recursos transferidos para a Petrobras desde o início da operação atinge o montante de R$ 1.475.761.776,31.

Segundo a estatal, já ocorreram outros repasses anteriores que totalizaram R$ 821.802.821,35 e todos os recursos já estão no caixa da companhia.

“Vamos continuar trabalhando em parceria com Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal e demais autoridades para trazer de volta tudo, tudo o que foi desviado”, disse o presidente da Petrobras, Pedro Pullen Parente em nota.

Também estiveram presentes no evento a procuradora-chefe do órgão, Paula Cristina Conti Thá, os procuradores da República que integram a força-tarefa Lava Jato na capital paranaense, representantes da Polícia Federal, Receita Federal e Justiça Federal do Paraná, e representantes da Transparência Internacional (TI).

“Somos uma empresa hoje que trabalha duro para ser mais segura para todos que interagem conosco. Somos uma empresa que trabalha duro para reduzir sua dívida e voltar a investir mais. Somos uma empresa que luta para recuperar sua reputação e que reafirma seu papel como uma fonte de orgulho para a sociedade brasileira. É para isso que trabalhamos”, destacou Parente na nota.

A estatal salientou ainda que, reconhecida pelas autoridades como vítima da corrupção investigada, seguirá adotando medidas jurídicas contra empresas e pessoas, inclusive ex-funcionários e políticos, que causaram danos financeiros e à imagem da companhia.

A companhia atua como co-autora com o MPF e a União em 13 ações de improbidade administrativa em andamento. Além de ser assistente de acusação em 43 ações penais.

“A Petrobras vem fazendo seu dever de casa. Sei que assuntos de governança parecem áridos, mas são essas regras que nos fortalecem para dizer que hoje temos uma empresa completamente diferente do que foi no passado”, disse o presidente.