Top 5 vê Selic a 6,75% em 2018, frente a 6,50% antes

São Paulo – O grupo de economistas que mais acerta as projeções vê agora que o Banco Central fez, na semana passada, seu último corte na taxa básica de juros deste ciclo de afrouxamento, quando reduziu a Selic para a nova mínima histórica de 6,75 por cento.

Segundo pesquisa Focus do BC divulgada nesta quarta-feira, o Top 5 projeta agora que os juros vão fechar este ano a 6,75 por cento, frente aos 6,50 por cento vistos na semana anterior, nos dados de médio prazo. Para 2019, não houve mudanças nas medianas, a 8 por cento.

Na semana passada, o BC cortou a Selic para o piso histórico de 6,75 por cento ao ano e sinalizou que o ciclo de afrouxamento monetário pode acabar no mês seguinte, mas ressalvou que mudanças na evolução do cenário e do balanço de riscos poderiamlevar a uma redução adicional.

O BC divulgará a ata do Copom nesta quinta-feira, às 8:00, e o mercado vai se debruçar em busca de maiores informações sobre a condução da política monetária.

No geral, a mediana do mercado já era de que a Selic fechará este ano a 6,75 por cento há sete semanas. Também não houve mudanças nas perspectivas para o fim de 2019, com a taxa básica de juros a 8 por cento.

Sobre o IPCA, as estimativas de alta recuaram a 3,84 por cento neste ano, contra 3,94 por cento no levantamento anterior. Para 2019, as contas de inflação a 4,25 por cento não mudaram.