Top-5 passa a ver Selic a 6,25% no final de 2018, mostra Focus

São Paulo – Os economistas que mais acertam as projeções passaram a ver a taxa básica de juros mais baixa no final deste ano depois que o Banco Central cortou a Selicna semana passada e indicou nova redução em maio.

A pesquisa Focus do BC divulgada nesta segunda-feira mostrou que o Top-5 passou a calcular a Selic em 6,25 por cento no fim de 2018, contra 6,50 por cento antes. Para 2019, a conta continua sendo de 8 por cento.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu na quarta-feira cortar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, levando-a à nova mínima histórica de 6,5 por cento ao ano. O BC ainda apontou que fará mais uma redução da Selic em maio antes de encerrar o ciclo de afrouxamento monetário.

Os especialistas como um todo, entretanto, ainda mantiveram na mediana das projeções a expectativa para a Selic ao final deste ano em 6,5 por cento. O BC divulga na terça a ata do encontro, que pode dar mais pistas sobre a condução da política monetária. Para 2019, a projeção continua sendo de 8 por cento.

A fraqueza da inflação é o que mantém abertas as apostas de mais cortes dos juros. No levantamento semanal com uma centena de economistas, a projeção para a alta do IPCA em 2018 agora é de 3,57 por cento, 0,06 ponto percentual a menos do que na semana anterior.

Para 2019, a conta foi reduzida em 0,1 ponto, e foi a 4,10 por cento.

Em março, o IPCA-15 desacelerou a alta com força a 0,10 por cento, atingindo o nível mais baixo para o mês em 18 anos com queda nos preços dos alimentos.

Para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), o Focus apontou expectativa de expansão de 2,89 por cento este ano sobre 2,83 por cento antes, e de 3 por cneto no ano que vem, inalterado sobre o levantamento anterior.