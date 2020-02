Tim tem lucro líquido de R$ 756 milhões no 4º trimestre

São Paulo — A Tim Participações registrou lucro líquido reportado, sem os efeitos da norma IFRS 16, de R$ 756 milhões no quarto trimestre de 2019, alta de 19,6% ante os R$ 632 milhões apurados um ano antes.

Em todo o ano passado, o lucro da Tim cresceu 47,9%, para R$ 3,765 bilhões. No critério normalizado, o crescimento foi de 28,7% no trimestre. No ano, o lucro normalizado foi de R$ 2,049 bilhões, crescimento de 32,1%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) reportado da Tim no trimestre ficou em R$ 1,967 bilhão, crescimento de 8% ante o mesmo período de 2018.

No ano, esse indicador ficou em R$ 8,328 bilhões, alta de 30,7%. No critério normalizado, o crescimento no trimestre foi de 8,1%, e no ano, de 6,7%.

Segundo a companhia, a melhora no resultado foi fruto de aumento da receita com serviços móveis, aceleração no crescimento com serviços fixos, e manutenção de um forte controle de custos e despesas. A margem Ebitda da Tim passou de 40,8% para 42,9% em um ano.

A receita líquida da tele no quarto trimestre cresceu 2,9%, para R$ 4,587 bilhões. No ano passado, somou R$ 17,377 bilhões, avanço de 2,3%.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 81 milhões no trimestre, e positivo em R$ 614 milhões no ano. Os desempenhos representam piora de 40,5% no trimestre, e uma reversão de desempenho negativo em todo o ano de 2018.