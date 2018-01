Tesouro reabre oferta do Global 2047, com volume de US$1 bi

Brasília – O Tesouro Nacional anunciou nesta quinta-feira que concedeu mandato para a reabertura do título Global 2047, bônus denominado em dólares e com vencimento em 21 de fevereiro de 2047, na primeira captação externa do ano e uma semana após o país ter seu rating rebaixado.

Segundo uma fonte com conhecimento direto do assunto, serão ofertados inicialmente 1 bilhão de dólares.

O Global 2047 foi emitido pelo governo em julho de 2016, quando foram captados 1,5 bilhão de dólares em papéis com rendimento de 5,875 por cento ao ano e spread de 357,2 pontos básicos acima dos títulos de referência dos Estados Unidos.

Segundo o IFR, serviço financeiro da Thomson Reuters, o Tesouro sugeriu rendimento ao redor de 5,80 por cento para o bônus na operação de reabertura, que vem na esteira de condições econômicas mais favoráveis para o país.

O custo de proteção contra calote da dívida brasileira, medido por Crédito Default Swaps (CDS) de cinco anos está hoje na casa de 145 pontos básicos, contra 287 pontos na época do lançamento do bônus.

No entanto, a operação também ocorre num momento de fragilidade política do governo do presidente Michel Temer, que não consegue votar no Congresso Nacional a reforma da Previdência, considerada essencial para colocar as contas públicas do país em ordem.

O cenário fiscal frágil fez o país ser rebaixado, na semana passada, pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s, também pelas incertezas devido às eleições deste ano.

A operação de agora será liderada pelos bancos Citibank, HSBC e Morgan Stanley, informou o Tesouro, acrescentando que o título será emitido no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia.