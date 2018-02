Tesouro não tem informação de custo fiscal de novo Ministério

Brasília – A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse que não tem nenhum “número ou orçamento” sobre custo fiscal do novo Ministério da Segurança Pública nem do impacto fiscal da intervenção no Rio de Janeiro. “Não há custo colocado na mesa”, afirmou.

Questionada sobre novas ajudas financeiras da União ao Rio de Janeiro, Ana Paula disse que o Estado já está inserido no regime de recuperação fiscal.

“O regime foi criado para fazer frente a Estados em situação de insolvência e baixa liquidez. O Rio de Janeiro já tem esse abrigo”, afirmou.